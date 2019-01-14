Чемпионат и первенство региона по тхэквондо соберут около ста спортсменов

14 января 2019 10:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Ухте 18-20 января состоятся чемпионат и первенство Республики Коми по тхэквондо ИТФ и тхэквондо ВТ в зачет круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципальных образований.

В главном старте, примут участие около сотни спортсменов, которые представят команды из Воркуты, Усинска, Сосногорска, Ухты, Сыктывкара, Сыктывдинского района. Гостями турнира будет сборная из Салехарда.

«Представители Салехарда впервые приедут на эти турниры. Несмотря на то, что выступать спортсмены будут вне зачета, они составят отличную конкуренцию по олимпийской дисциплине. Здесь у гостей сильные ребята. А мы, в свою очередь, сможем оценить уровень готовности наших спортсменов», - отметил старший тренер сборной команды Республики Коми Максим Старцев.

По результатам соревнований будет сформирована сборная, которая примет участие в зональных и всероссийских соревнованиях.