Второй этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту стартовал в островном регионе

14 января 2019 10:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

На старт Западного склона СТК «Горный воздух» вышли десятки сильнейших спортсменов 2003 года рождения и старше. В течение двух дней лыжники из Александровска-Сахалинского, Томари и Южно-Сахалинска будут демонстрировать мастерство в гигантском слаломе.

По традиции каждому участнику давалось по две попытки. Первыми стартовую черту пересекли представительницы прекрасного пола. Четырнадцатилетняя южносахалинка Алиса Котова в первом заезде уверено преодолела спуск, но временем осталась не довольна.

- Первая попытка вышла не плохой, трассу довольно хорошо подготовили. Тем не менее, были сложности и некоторые спортсмены не финишировали, но мне всё удалось. Временем пока не довольна, могла бы проехать и лучше. Но там были свои нюансы, на второй попытке постараюсь улучшить результат, - рассказала Алиса.

Девушка не раз становилась победителем и призёром областных соревнований. По её словам, в этот раз приходится соревноваться с горнолыжниками 2003 года рождения и попасть в тройку лидеров здесь не так уж и легко.

По итогу заездов лидером первого дня в возрастной группе до 16 лет стала Лина Литвинова с общим результатом - 1:42:28 минуты. Второй финишировала Дарья Медзиновская (1:44:31), а третьей стала Карина Гайдамащук (1:44:78). В противостоянии между лыжницами 18 лет и старше победу одержала Анна Шухова, её время – 1:42:28 минуты. На втором месте Эллина Дьяченко (1:45:75), а замкнула тройку лидеров Анастасия Квон (1:46:43).

Среди представителей сильной половины в категории 18+ отличился Дмитрий Пышкин, уложившись в 1:35:33 минуты. Победу ему уступил Владислав Осипов с результатом 1:36:66 минуты, а почётное третье место занял Юрий Другов (1:36:93). Немного не дотянул до тройки лидеров победитель в общем зачёте Кубка России, член сборной команды Сахалинской области Леонид Трясов, его время составило 1:37:34 минуты.

- Пока не успел восстановиться после болезни, хотя сам спуск дался легко. Склон был хороший, снег жёсткий, хорошо держится, - отметил Леонид. - Во время первой попытки произошёл небольшой сбой перед финишем, поэтому результат вышел не таким, как хотелось бы. Проанализирую свои ошибки и в следующий раз постараюсь выступить лучше. Главное верить в себя, стараться и идти к своей цели.

В противостоянии между участниками до 16 лет равных не было Артёму Хе (1:41:57). На втором месте Глеб Фёдоров (1:42:05), а на третьем – Вадим Марков (1:43:38).

Завтра спортсмены продолжат выявлять сильнейших в слаломе-гиганте на трассе Запад. Начало в 10:00.