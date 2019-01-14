Омские гимнастки претендуют на лидерство в Сибири

Почти шесть десятков спортсменок примут участие в открытом чемпионате и первенстве Омской области по спортивной гимнастике.

Соревнования будут проходить с 17 по 19 января на базе СДЮСШОР № 25 (ул. Пархоменко, 7). В борьбу за награды вступят спортсменки, имеющие звания от 3-го разряда до мастеров спорта. Девушки выступят во всех видах спортивной гимнастики: вольных упражнениях, на брусьях, на коне и в опорном прыжке.

Торжественное открытие соревнований пройдет 17 января в 14:00. В этот день состоится предварительный этап. Соревнования стартуют в 12:00. Многоборье пройдет 18 января (с 12:00 до 16:30), а в заключительный день соревнований лучшие гимнастки разыграют награды в отдельных видах (с 11:00 до 14:00).

По результатам состязаний тренеры будут производить отбор в команду Омской области, которая с 27 января по 1 февраля выступит на чемпионате Сибирского федерального округа в Красноярске. Год назад омички стали третьими в Сибири. Кстати, лидеры той команды – мастер спорта Вероника Карташова, кандидаты в мастера спорта Виктория Авдеева, Софья Малюгина и Анастасия Самкова – вновь будут бороться за попадание в состав главной команды региона.