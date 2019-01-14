Звездное хоккейное воскресенье: Матч Звезд ЖХЛ пройдет сегодня в Нижнекамске

14 января 2019 10:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Женская хоккейная лига принимает эстафету от МХЛ и продолжает Неделю Звезд Хоккея 2019 Матчем Звезд с участием лучших хоккеисток Лиги. Что ожидает зрителей на трибунах и болельщиков у экранов ТВ на арене кроме красивого хоккея? Рассказываем!

Почувствовать настроение большого хоккейного праздника можно еще до входа на арену. Перед «Нефтехим-Ареной» установлены настоящие ледовые арт-объекты: хоккейный голкипер и ледяные шайбы с хоккейными свитерами Кубка Вызова и Матча Звезд ЖХЛ внутри. На улице установлена специальная сцена, где зрители увидят выступления творческих коллективов Татарстана.

Внутри самого дворца спорта болельщикам также есть чем заняться в ожидании матча. В бросковой зоне любой желающий сможет научиться эффектным буллитам. На втором этаже гостей ожидает концертная программа, VR-хоккей, а мастера аквагрима помогут нанести на лицо цвета любимой команды.

Звездный матч предварит красочное шоу: световые и лазерные проекции, выступление барабанщиков, рок-группы Crazy Wolfes и танцевальной группы поддержки Ice Club настроит зрителей на бодрую волну!

В этом Матче Звезд ничья будет нарушена: кто-то из сборных выйдет вперед, и хоккеистки Востока и Запада настроены не только на красивое шоу, но и на азартную игру, которая принесет им победу.

Сегодня в составе сборных команд «Восток» и «Запад» играют четыре уроженки Республики Татарстан. В составе сборной команды «Запад»:

Кадирова Фануза, которая родилась в Кукморском районе Республики Татарстан, и с детства начала заниматься хоккеем под руководством отца, Фахима Кадирова, затем у Ильнура Галимзянова в клубе «Орион» (Кукмор). С седьмого класса тренировалась в Казани под руководством Сергея Николаевича Столбуна.

Ганеева Лиана также начала заниматься хоккеем в раннем возрасте в Казани, а впоследствии перешла в Хоккейный клуб «Арктик-Университет» из города Ухта, Республика Коми.

В составе сборной команды «Восток»:

Сосина Ольга, которая родилась 27 июля 1992 года в Альметьевске, и в хоккей на профессиональной основе играет с 2007 года, а в настоящее время выступает за ХК Агидель (Уфа). С 2009 года выступает за сборную России. В настоящий момент является студенткой Нижегородского училища олимпийского резерва.

Фаляхова Ландыш – родилась в Республике Татарстан (Богатые Сабы) 31 августа 1998 года. В семье росла с двумя братьями, и поэтому их интересы стали и интересами сестры. Ландыш случайно оказалась в хоккее, и очень рада своему выбору.

Программа мероприятий (указано местное время):

12:00 – начало работы фан-зоны на улице и фойе

13:00 – открытие чаши

14:00 – Матч Звезд ЖХЛ