На счету лыжников Республики Коми девять медалей белорусского этапа Кубка Восточной Европы

14 января 2019 10:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Раубичи (Белоруссия) завершился очередной этап Континентального Кубка Восточной Европы. Команда из четырех лыжников-гонщиков сборной Республики Коми завоевала на этих соревнованиях девять медалей.

Накануне, 13 января в индивидуальной гонке на 10 и 15 км вновь на пьедестале оказались три наших спортсмена. Илья Порошкин выиграл гонку среди мужчин, Илья Семиков стал бронзовым призером. Ольга Царева завоевала свою третью серебряную медаль.



Напомним, что в каждый из трех соревновательных дней медали оказывались в руках спортсменов сборной Коми. 10 января в спринте Ольга Царева заняла второе место среди женщин. Золотой и бронзовый пьедестал среди мужчин также за лыжниками из Коми. Илья Семиков стал победителем. У Ермила Вокуева - бронза гонки.

11 января в индивидуальной гонке 10 км победил Ермил Вокуев. Бронза на счету Илья Порошкина. Среди женщин в гонке на 5 км Ольга Царева стала второй.

Отметим, что первые три места в общем зачете Континентального Кубка у мужчин закрепились за спортсменами из Коми. После этого этапа Илья Порошкин вернул себе лидирующую позицию рейтинга. На второе место поднялся Ермил Вокуев, на третьем месте теперь Илья Семиков. Лидерство общего зачета среди женщин уже несколько этапов подряд удерживает Ольга Царева.

Следующие этапы Кубка восточной Европы пройдут в России. Ближайший из них состоится в г. Красногорск с 8 по 10 февраля в рамках всероссийских соревнований. Последний этап Кубка пройдет в г. Сыктывкар с 23 по 27 февраля в рамках финала Кубка России.