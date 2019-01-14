Красноярским школьникам расскажут об Иване Ярыгине

14 января 2019 10:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В школах столицы региона состоятся открытые уроки памяти знаменитого спортсмена, приуроченные к юбилейному XXX Международному турниру по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». Познавательные мероприятия пройдут с 15 по 23 января.

Первый открытый урок состоится в Гимназии № 9 (ул. Мечникова, д. 13) 15 января

в 12.20. Сотрудники краевого Музея спорта и «Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» расскажут о жизни и достижениях олимпийского чемпиона, покажут документальный фильм об Иване Ярыгине, проведут викторину с розыгрышем памятных призов. Почетным гостем первой встречи станет заслуженный тренер СССР, России

и Грузии, почетный гражданин края и города, доктор педагогических наук, профессор, основатель краевой «Академии борьбы» Дмитрий Георгиевич Миндиашвили.

Памятные уроки пройдут еще в семи школах города, а также в Красноярском техникуме сварочных технологий.

XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» состоится в Красноярске с 24 по 27 января 2019 года. Юбилейные состязания пройдут в обновленном Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.