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14 января 2019 10:49Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

Красноярским школьникам расскажут об Иване Ярыгине

В школах столицы региона состоятся открытые уроки памяти знаменитого спортсмена, приуроченные к юбилейному XXX Международному турниру по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». Познавательные мероприятия пройдут с 15 по 23 января.

Первый открытый урок состоится в Гимназии № 9 (ул. Мечникова, д. 13) 15 января
в 12.20. Сотрудники краевого Музея спорта и «Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» расскажут о жизни и достижениях олимпийского чемпиона, покажут документальный фильм об Иване Ярыгине, проведут викторину с розыгрышем памятных призов. Почетным гостем первой встречи станет заслуженный тренер СССР, России
и Грузии, почетный гражданин края и города, доктор педагогических наук, профессор, основатель краевой «Академии борьбы» Дмитрий Георгиевич Миндиашвили.

Памятные уроки пройдут еще в семи школах города, а также в Красноярском техникуме сварочных технологий.

XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» состоится в Красноярске с 24 по 27 января 2019 года. Юбилейные состязания пройдут в обновленном Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

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