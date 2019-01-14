Запад обыграл Восток в третьем Матче Звезд ЖХЛ

14 января 2019 11:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Нижнекамске завершился третий Матч Звезд Женской Хоккейной Лиги, состоявшийся в рамках Недели Звёзд Хоккея. Победу одержала команда Запада, встреча на льду «Нефтехим-Арены» завершилась со счетом 4:2. Таким образом, счет противостояния двух конференций счет - 2:1 в пользу Запада.

В составе победителей точными бросками отметились Татиана Рафтер, Хэйли Уильямс, Фануза Кадирова и Алевтина Штарёва. Восток ответил голами Елизаветы Родновой и Ольги Сосиной. На матче присутствовало 4873 зрителя.

Лучшими игроками матча были признаны Анета Тейралова («Динамо» Санкт-Петербург) от Запада и Ольга Сосина(«Агидель» Уфа) от Востока.

После церемонии открытия на лед вышли первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинови вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский. После небольшого приветственного слова они произвели символическое вбрасывание.

В первом перерыве состоялся конкурс на силу броска, в котором победу одержала защитник Востока Алёна Миллс. Во время второй попытки шайба полетела в ворота со скоростью 127.04 км в час.

Во втором перерыве прошел конкурс на самый эффектный буллит, в котором девушки проявили фантазию. Анна Шохинаприменила свои биатлонные навыки, а Ольга Сосина забросила шайбу светящейся в темноте клюшкой. Победительницей конкурса стала Оксана Братищева, которая во время исполнения буллита буквально нырнула в ворота с шайбой в руках.

После финальной сирены девушки устроили танцевальный баттл, который привел в восторг трибуны.

Сразу после матча определились две хоккеистки, которые примут участие в Мастер-шоу КХЛ 19 января. Это Николь Чупкова («Агидель» Уфа) и Татиана Рафтер (СК «Горный» Санкт-Петербург).

Николь Чупкова, «Агидель»:

- Отличная атмосфера, на игру пришло много болельщиков, мы столько не ожидали увидеть. Они реально нас подбадривали, было круто играть при такой поддержке. Хорошо поиграли в удовольствие. Жаль, что уступили, но всегда побеждает кто-то один, мы боролись до конца и показали всё, что могли. Через неделю мне предстоит поучаствовать в Матче Звезд КХЛ, это совершенно иное мероприятие, не ожидала, что пригласят именно меня. Будем готовиться, тренироваться, но главное - увидим вблизи столько звезд КХЛ. Это круто. Наше участие в Матче Звезд КХЛ наверняка позволит популяризировать женский хоккей по крайней мере, будем делать все для этого, рассказывать о нём, это наша задача - чтобы больше людей приходили на наши игры.

Татиана Рафтер, СК «Горный»:

- Я очень счастлива быть здесь. Я увидела эмблему ЖХЛ на бортах в Нижнекамске и подумала, как это здорово, что КХЛ помогает женскому хоккею. Дает нам платформу, чтобы мы могли продвигать наш вид спорта. Поэтому эта игра значит для меня очень многое и я надеюсь она поможет девушкам, которые только начинают играть. Для меня большая честь стать частью такого события. Пока что я даже не знаю чего ожидать от поездки на Мастер-шоу КХЛ, пока что не уверена что буду делать, мне еще не сообщили. Но думаю, это будет весело, у меня есть пара друзей в КХЛ. Я из Виннипега, как и Найджел Доус, будет здорово повидаться с ним и с Мэтью Майоне. Уровень женского хоккея в России заставил меня посмотреть на игру под другим углом, здесь играют очень креативно, очень счастлива, что у меня есть возможность расти здесь, общаться с другими хоккеистками. Здесь много новых вызовов, поэтому это замечательная возможность для меня.

Матч Звезд ЖХЛ – второе большое событие Недели Звёзд Хоккея. 12 января она началась матчем за Кубок Вызова, а 19-20 января завершится Мастер-шоу и Матчем Звёзд КХЛ.

Эксклюзивные комплекты экипировки и хоккейных свитеров команд Запада и Востока подготовили технические партнеры Недели Звезд Хоккея компании Bauer и Atributika&Club.

Матч Звезд ЖХЛ. Восток – Запад – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

13 января, Нижнекамск, «Нефтехим-Арена»

1:0 – Роднова – 05:23

1:1 – Рафтер – 24:15

1:2 – Уильямс (Кадирова) – 27:33

1:3 – Кадирова (Канаева) – 28:31

2:3 – Сосина (Митрофанова) – 30:19

2:4 – Штарёва (Пирогова) – 58:47 (пв)

Вратари: Пругова, Морозова – Меркушева, Александрова