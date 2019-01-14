Татарстанские волейболисты стали серебряными призерами евротура по волейболу на снегу

12-13 января в Эрджиесе (Турция) прошли матчи мужского и женского турниров на втором этапе «Евротура» 2018/19 по волейболу на снегу «3х3».
Команда «Динамо-Татарстан» среди мужских и женских команд (тренеры Денис Кашкин и Андрей Лебедев) стали серебряными призерами европейских соревнований.
Состав мужской команды: Виталий Шабалин, Николай Поликарпов, Виктор Марков, Адель Каюмов
Состав женской команды: Ульяна Лаптева, Анастасия Павлова, Елизавета Новикова, Елизавета Терентьева
Поздравляем игроков и тренеров мужской и женской команд «Динамо-Татарстан» с серебряными медалями европейских соревнований по волейболу на снегу.