Евгения Косецкая – «Бадминтонист года 2018»

14 января 2019 11:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Национальная федерация бадминтона России объявляет победителей традиционного конкурса «Бадминтонист года 2018».

По итогам голосования на сайте Национальной федерации бадминтона России ей стала Евгения Косецкая. Она получила наибольшее количество голосов посетителей сайта федерации.

В минувшем году спортсменка добилась выдающихся успехов, на ее счету серебро в одиночной категории на личном Чемпионате Европы, золото в одиночной категории на Чемпионате России, золото в одиночной категории на Кубке России, золото в женской парной категории на Чемпионате России, бронза на Чемпионате Европы среди женских команд.

Спортсмены будут награждены символом конкурса оригинальной скульптурой-статуэткой, созданной народным художником России, действительным членом Российской Академии художеств Дмитрием Тугариновым.

Евгения Косецкая: «В сезоне получилось не все как задумывала, и кое-где были даже очень большие разочарования. Но, конечно, были и успехи. Самыми удачными и важными для себя считаю две Европы - командную и личную. И там, и там получилось показать что умею, выполнить поставленные задачи и даже кое-где сделать немного больше чем планировалось в самом начале.

В любом случае за сезон я выросла в игре и чувствую, что могу больше, главное не останавливаться и продолжать работать. Надеюсь, наступивший год будет хорош не только на Европы. В этом году ещё европейские игры, надеюсь, что тут тоже реализую планы и выступлю на уровне.

Очень рада победить в конкурсе. Абсолютно точно не ожидала. Спасибо большое всем, кто за меня голосовал, всем болельщикам!»