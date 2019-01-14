Сборная команда Ивановской области стала победителем первого этапа Кубка России по полиатлону

14 января 2019 11:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

I этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой прошел с 10 по 13 января в Коврове. В первом старте сезона приняли участие 34 спортсмена из Ивановской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Московской, Рязанской, Архангельской, Пензенской и Кировской областей. В программу соревнований вошли стрельба, силовой норматив и лыжная гонка.

В общекомандном зачете сборная команда Ивановской области заняла первое место.

Среди мужчин вне конкуренции оказался представитель ивановской областной спортивной школы олимпийского резерва № 3, мастер спорта международного класса Вячеслав Панормов. Серебряным призером I этапа Кубка России стал еще один представитель Ивановской области – воспитанник областной спортивной школы № 5 Алексей Поправко. Третье место занял Александр Соловьев из Ярославля.

Бронзовую медаль в копилку сборной команды Ивановской области принесла воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва № 3 Виктория Черемная. В абсолютном зачете среди женщин она уступила победительнице соревнований – мастеру спорта международного класса Марии Жиляевой из Калуги и представительнице Владимирской области Дине Романовой.

Добавим, что по итогам выступления на международных соревнованиях в 2018 году члену сборной команды Ивановской области Александру Вересову присвоено звание мастера спорта международного класса. Спортсмен занимается под руководством тренера Павла Рыжкова в областной спортивной школе олимпийского резерва № 3.