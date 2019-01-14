18 медалей – результат сборной Бурятии на Чемпионате и Первенстве СФО по легкой атлетике

14 января 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

В Иркутске завершились Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике. Команда Республики Бурятия показала высокие результаты и за два дня соревнований завоевала 18 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.

«Эти соревнования – проверочные старты, на уровне округов уже можно будет увидеть кто лидер в легкой атлетике. Во взрослом составе большие надежды на Николая Вербицкого. У него впереди крупные соревнования «Русская зима» в феврале и буквально через 8 дней Чемпионат России в помещении. После победы в округе проще будет выступать, больше уверенности в своих силах. Тем более, по сравнению с прошлым годом Николай пробежал немного быстрее. Конечно, главная подготовка будет летом – в Чебоксарах пройдет 100-ый Чемпионат России, далее международные соревнования. Сейчас Николай Вербицкий единственный наш кандидат на Олимпиаду в 2020 году. Велики шансы наших спортсменов одержать победу и на Первенстве России среди молодежи в феврале в Санкт-Петербурге. Сергей Соловьев и Анна Ксенофонтова подают надежды на следующие Олимпийские игры в 2024 году. Все призеры прошедших соревнований очень перспективные», - отмечает участник Олимпийских игр в Москве, заслуженный мастер спорта, главный тренер Центра спортивной подготовки Бурятии Павел Яковлев.

Напомним, что соревнования проводились с 12 по 13 января в Иркутске. В них приняли участие более 600 спортсменов из 11 регионов России. Среди спортсменов из Бурятии призерами стали:

Вербицкий Николай – золото на 800м, золото на 1500м. Тренеры Домнин Виктор Дмитриевич и Яковлев Павел Кузьмич, ЦСП, РСШОР.

Троценко Роман – серебро на 800м, бронза на 1500м. Тренеры Суворова Надежда Николаевна и Суворов Николай Николаевич, СШОР №1.

Федорова Анна – серебро на 3000м. Тренер Домнин Виктор Дмитриевич, РСШОР, Росгвардия.

Золотухин Виктор – бронза на 3000м. Тренер Домнин Виктор Дмитриевич, РСШОР.

Молодежный состав:

Соловьёв Сергей – золото на 3000 м., серебро на 1500м. Тренер Темников Геннадий Иванович, СШОР №1, СК БГУ

Ксенофонтова Анна – золото на 1500м., золото на 3000м. Тренер Спиридонов Евгений Сидорович, ЦСП, СШОР №1

Тимко Вадим – бронза на 800м., бронза на 1500м. Тренер Темников Геннадий Иванович Домнин Виктор Дмитриевич, СШОР№1, СК БГУ

Юниорский состав:

Демьяненко Алина – золото на 800м., золото на 1500м. Тренер Фефелова Анастасия Владимировна, СШОР №1

Юношеский состав:

Калиберов Олег – серебро на 800м., бронза на 400м. Тренер Спиридонов Евгений Сидорович, СШОР№1

Любовников Максим – бронза на 800м. Тренер Любовников А.В., Бичурская ДЮСШ

Калиберов Олег, Жданов Иван, Тетерин Виктор, Любовников Максим – серебро в эстафете 4х400.