В Апастово прошли соревнования по национальной борьбе корэш

14 января 2019 12:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

12 января в универсальном спортивном зале «Апас» состоялись соревнования по национальной борьбе корэш на Кубок Главы района Рашида Загидуллина среди юношей 2001 г.р. и моложе, в 12 весовых категориях.

В соревнованиях приняли участие 153 спортсмена из Казани (Авиастроительный район, Ново-Савиновский район), Апастово, Зеленодольска, Кайбицы, Камского Устья, Буинска, также Дрожжановского района.

Батыры получили бараны в своих весовых категориях. Все победители награждены медалями, грамотами и получили денежные поощрения.