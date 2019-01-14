Спортсмены из Сарманово заняли первое место на соревнованиях по картингу в Елабуге

14 января 2019 12:27 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

12 января 75 спортсменов из Татарстана, Башкортостана и Удмуртии сегодня съехались в Елабугу на соревнования по картингу на призы главы района. Татарстан представляли команды из Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Уруссу, Азнакаево, Сарманово, Лениногорска и др.

Соревнования прошли на городском ипподроме. От имени главы района участников спортивного мероприятия приветствовала заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова. Соревнования по картингу прошли в классах: Мини и Хонда. По три заезда в каждом классе. Протяженность трассы составляла 650 метров.

На старт вышли картингисты в возрасте от 7 до 43 лет. По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Сарманово, второе – команда Елабуги, а тройку лидеров замыкают картингисты Нижнекамска.