Спортсмены из Сарманово заняли первое место на соревнованиях по картингу в Елабуге - Советский спорт
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14 января 2019 12:27Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Спортсмены из Сарманово заняли первое место на соревнованиях по картингу в Елабуге

12 января 75 спортсменов из Татарстана, Башкортостана и Удмуртии сегодня съехались в Елабугу на соревнования по картингу на призы главы района. Татарстан представляли команды из Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Уруссу, Азнакаево, Сарманово, Лениногорска и др.

Соревнования прошли на городском ипподроме. От имени главы района участников спортивного мероприятия приветствовала заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова. Соревнования по картингу прошли в классах: Мини и Хонда. По три заезда в каждом классе. Протяженность трассы составляла 650 метров.

На старт вышли картингисты в возрасте от 7 до 43 лет. По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Сарманово, второе – команда Елабуги, а тройку лидеров замыкают картингисты Нижнекамска.

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