Ульяновские борцы представят регион на Первенстве ПФО

В субботу 12 января прошло Первенство Ульяновской области по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет. Это был отбор на Первенство ПФО, которое пройдет в Соликамске (Пермский край) с 29 по 31 января. Спортсмены показали высокий уровень борьбы, ведь только победитель имел возможность представлять нашу область. С сегодняшнего дня сборная приступила к подготовке под руководством главного тренера Андрея Григорьевича Чернова.
Состав региональной сборной:
42 кг. - Горелов Александр,
44 кг. - Шамсутдинов Назар,
48 кг. - Каннуников Никита,
51 кг. - Васильев Максим,
55 кг. - Абакаров Азнавур,
60 кг. - Бахадиржан уулу Бахрамжан,
65 кг. - Глушенков Кирилл,
71 кг.- Акопян Артур,
80 кг. - Ситдиков Рустам,
92 кг. - Мальков Артем,
110 кг. - Кергиялг Иван.