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14 января 2019 12:28Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

Ульяновские борцы представят регион на Первенстве ПФО

В субботу 12 января прошло Первенство Ульяновской области по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет. Это был отбор на Первенство ПФО, которое пройдет в Соликамске (Пермский край) с 29 по 31 января. Спортсмены показали высокий уровень борьбы, ведь только победитель имел возможность представлять нашу область. С сегодняшнего дня сборная приступила к подготовке под руководством главного тренера Андрея Григорьевича Чернова.

Состав региональной сборной:

42 кг. - Горелов Александр,

44 кг. - Шамсутдинов Назар,

48 кг. - Каннуников Никита,

51 кг. - Васильев Максим,

55 кг. - Абакаров Азнавур,

60 кг. - Бахадиржан уулу Бахрамжан,

65 кг. - Глушенков Кирилл,

71 кг.- Акопян Артур,

80 кг. - Ситдиков Рустам,

92 кг. - Мальков Артем,

110 кг. - Кергиялг Иван.

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