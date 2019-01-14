В Старой Майне прошли межрайонные соревнования по волейболу

14 января 2019 12:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

13 января в Старомайнском районе прошли соревнования на призы газеты «Старомайнские Известия». С приветственным словом и поздравлениями ко всем участникам турнира обратился глава Администрации МО «Старомайнский район» Василий Половинкин, который сам принял непосредственное участие в соревнованиях. Участвовало семь команд из Старомайнского, Чердаклинского района и гости из Болгар, которые стали победителями соревнований. Второе место заняла команда «Новиковка» Старомайнского района. Третье место у «Рябинки» из Чердаклов. Возраст спортсменов - от 15 до 65 лет.