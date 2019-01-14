В Казани прошел заключительный этап соревнований «Бадминтонные надежды Татарстана»

14 января 2019 12:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

12-13 января в Казани прошел четвертый – заключительный этап соревнований «Бадминтонные надежды Татарстана». Участниками турнира стали более 250 спортсменов – лидеры рейтинга РТ и победители отборочных соревнований.

Победители турнира были определены в двух возрастных группах в одиночном, парном и смешанном разряде.

Победители соревнований в общем зачете (по результатам 4 этапов)

2006 – 2007 г.р. Мужской одиночный разряд:

1. Хайрутдинов Ильмир – Алексеевский район;

2. Волков Степан – Нижнекамский район;

3. Шайхуллин Нурислам – Муслюмовский район.

2006 – 2007 г.р. Женский одиночный разряд:

1. Фаттахова Диана – Казань;

2. Ефимова Анна – Чистопольский район;

3. Халаимова Ксения – Нижнекамский район;

3. Исаева Анастасия – Нижнекамский район.

2008 г.р. и младше. Мужской одиночный разряд:

1. Барков Данила – Алексеевский район;

2. Агзямов Ислам – Рыбно-Слободский район;

3. Ханов Ринас – Муслюмовский район.

2008 г.р. и младше. Женский одиночный разряд:

1. Сергеева Софья – Тетюшский район;

2. Назарова Мария – Казань;

3. Кузьмина Виталина – Алексеевский район.

2006 – 2007 г.р. Мужской парный разряд:

1. Хайрутдинов Ильмир/Волков Степан – Алексеевский район/ Нижнекамский район;

2. Маннанов Ризван/ Шайхуллин Нурислам – Алексеевский район/ Муслюмовский район;

3. Сабиров Данис/Чугунов Михаил – Казань.

2008 г.р. и младше. Мужской парный разряд:

1. Хабибуллин Рушан/Агзямов Ислам – Рыбно-Слободский район;

2. Зайнеев Айназ/Ибрагимов Нияз – оба Сабинский район;

3. Григорьев Егор/Ханов Ринас – Кайбицкий район/Муслюмовский район.

2006 – 2007 г.р. Женский парный разряд:

1. Фаттахова Диана/Халаимова Ксения – Казань/Нижнекамский район;

2. Терехина Полина/Исаева Анастасия – Казань/Нижнекамский район;

3. Иванова Дарья/Халилова Камиля – Нижнекамский район.

2008 г.р. и младше. Женский парный разряд:

1. Назарова Мария/Сергеева Софья – Казань/Тетюшский район;

2. Иванова Катерина/Сагеева Ралина – Кайбицкий район;

2. Афанасьева Виктория/Подгорнова Полина – Нижнекамский район/Казань;

3. Гарифуллина Камиля/Халилова Адиля – оба Рыбно-Слободский район.

2006 – 2007 г.р. Смешанный парный разряд:

1. Волков Степан/Исаева Анастасия – оба Нижнекамский район;

2. Хайрутдинов Ильмир/Кузьмина Виталина – оба Алексеевский район;

3. Сабиров Данис/Фаттахова Диана – оба Казань.

2008 г.р. и младше. Смешанный разряд:

1. Хабибуллин Рушан/Сергеева Софья – Рыбно-Слободский район/Тетюшский район;

2. Агзямов Ислам/Гарифуллина Камиля – оба Рыбно-Слободский район;

3. Андреяшин Матвей/Херувимова Александра – оба Алексеевский район.

Новый сезон соревнований стартует в марте. Участниками турнира в этом году станут бадминтонисты двух возрастных групп (2007-2008 г.р. и 2009 г.р. и младше).