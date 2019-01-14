В Казани прошел заключительный этап соревнований «Бадминтонные надежды Татарстана»

12-13 января в Казани прошел четвертый – заключительный этап соревнований «Бадминтонные надежды Татарстана». Участниками турнира стали более 250 спортсменов – лидеры рейтинга РТ и победители отборочных соревнований.
Победители турнира были определены в двух возрастных группах в одиночном, парном и смешанном разряде.
Победители соревнований в общем зачете (по результатам 4 этапов)
2006 – 2007 г.р. Мужской одиночный разряд:
1. Хайрутдинов Ильмир – Алексеевский район;
2. Волков Степан – Нижнекамский район;
3. Шайхуллин Нурислам – Муслюмовский район.
2006 – 2007 г.р. Женский одиночный разряд:
1. Фаттахова Диана – Казань;
2. Ефимова Анна – Чистопольский район;
3. Халаимова Ксения – Нижнекамский район;
3. Исаева Анастасия – Нижнекамский район.
2008 г.р. и младше. Мужской одиночный разряд:
1. Барков Данила – Алексеевский район;
2. Агзямов Ислам – Рыбно-Слободский район;
3. Ханов Ринас – Муслюмовский район.
2008 г.р. и младше. Женский одиночный разряд:
1. Сергеева Софья – Тетюшский район;
2. Назарова Мария – Казань;
3. Кузьмина Виталина – Алексеевский район.
2006 – 2007 г.р. Мужской парный разряд:
1. Хайрутдинов Ильмир/Волков Степан – Алексеевский район/ Нижнекамский район;
2. Маннанов Ризван/ Шайхуллин Нурислам – Алексеевский район/ Муслюмовский район;
3. Сабиров Данис/Чугунов Михаил – Казань.
2008 г.р. и младше. Мужской парный разряд:
1. Хабибуллин Рушан/Агзямов Ислам – Рыбно-Слободский район;
2. Зайнеев Айназ/Ибрагимов Нияз – оба Сабинский район;
3. Григорьев Егор/Ханов Ринас – Кайбицкий район/Муслюмовский район.
2006 – 2007 г.р. Женский парный разряд:
1. Фаттахова Диана/Халаимова Ксения – Казань/Нижнекамский район;
2. Терехина Полина/Исаева Анастасия – Казань/Нижнекамский район;
3. Иванова Дарья/Халилова Камиля – Нижнекамский район.
2008 г.р. и младше. Женский парный разряд:
1. Назарова Мария/Сергеева Софья – Казань/Тетюшский район;
2. Иванова Катерина/Сагеева Ралина – Кайбицкий район;
2. Афанасьева Виктория/Подгорнова Полина – Нижнекамский район/Казань;
3. Гарифуллина Камиля/Халилова Адиля – оба Рыбно-Слободский район.
2006 – 2007 г.р. Смешанный парный разряд:
1. Волков Степан/Исаева Анастасия – оба Нижнекамский район;
2. Хайрутдинов Ильмир/Кузьмина Виталина – оба Алексеевский район;
3. Сабиров Данис/Фаттахова Диана – оба Казань.
2008 г.р. и младше. Смешанный разряд:
1. Хабибуллин Рушан/Сергеева Софья – Рыбно-Слободский район/Тетюшский район;
2. Агзямов Ислам/Гарифуллина Камиля – оба Рыбно-Слободский район;
3. Андреяшин Матвей/Херувимова Александра – оба Алексеевский район.
Новый сезон соревнований стартует в марте. Участниками турнира в этом году станут бадминтонисты двух возрастных групп (2007-2008 г.р. и 2009 г.р. и младше).