Команда из Ивановской области вышла в финал Первенства России по волейболу - Советский спорт
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14 января 2019 12:44Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

Команда из Ивановской области вышла в финал Первенства России по волейболу

В Туле завершился полуфинал Первенства России по волейболу среди команд девушек 2004-2005 годов рождения. За право выхода в финал соревновались команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ивановской, Московской и Тульской областей, а также Республики Удмуртия.

По итогам соревнований воспитанницы тренера ивановской городской спортивной школы № 3 Виталия Плотникова заняли второе место, уступив лишь сверстницам из Москвы. Замкнули тройку призеров волейболистки из Московской области.

В финальную часть Первенства России вышли команды, занявшие призовые места в полуфинале. Главный старт сезона для девушек 2004-2005 годов рождения пройдет в марте текущего года. В финале примут участие 16 сильнейших команд.

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