Команда из Ивановской области вышла в финал Первенства России по волейболу

14 января 2019 12:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

В Туле завершился полуфинал Первенства России по волейболу среди команд девушек 2004-2005 годов рождения. За право выхода в финал соревновались команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ивановской, Московской и Тульской областей, а также Республики Удмуртия.

По итогам соревнований воспитанницы тренера ивановской городской спортивной школы № 3 Виталия Плотникова заняли второе место, уступив лишь сверстницам из Москвы. Замкнули тройку призеров волейболистки из Московской области.

В финальную часть Первенства России вышли команды, занявшие призовые места в полуфинале. Главный старт сезона для девушек 2004-2005 годов рождения пройдет в марте текущего года. В финале примут участие 16 сильнейших команд.