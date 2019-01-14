Тетюшские легкоатлеты выиграли забеги на соревнованиях в Ульяновске

14 января 2019 13:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

12 января в манеже областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Ульяновска состоялись открытые областные соревнования. Тетюшские спортсмены показали отличные результаты.

Турнир был посвящен памяти знаменитого ульяновского спортсмена и тренера по легкой атлетике Николая Карпова. В 1988 году Николаю Дмитриевичу было присвоено звание «Заслуженный тренер России» по легкой атлетике. Звание «Почетный гражданин города Ульяновска» присвоено ему посмертно.

Наряду с хозяевами состязаний в Мемориале Карпова приняли участие спортсмены Чувашии и Татарстана.

Представители ДЮСШ Тетюшского района выступили очень достойно. Анастасия Ильмусева одержала победу в беге на 3000 метров, а Леонид Таранов выиграл забег на 1500 метров. В беге на эту же дистанцию «бронзу» получила Диана Тимершина. Организаторы соревнований отметили памятным подарком выступление самой юной участницы – Майи Тарановой, которая стала четвертой в забеге на 1500 метров.