14 января 2019 13:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Казанский «Зенит» продолжил свою победную серию, в гостях со счетом 3:0 обыграв «Динамо-ЛО».

Стартовые составы. Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно в Санкт-Петербурге сделал ставку на сочетание Александр Бутько – Никита Алексеев. У «Динамо-ЛО» остался в запасе болгарский блокирующий Светослав Гоцев, а пару блокирующих составили Сергей Рохин и Леонид Кузнецов.

1-й сет. Героем дебюта стал Алексей Самойленко, который сразу же начал штамповать блоки, отловив атаки Рохина, Максима Шпилёва и Дениса Бирюкова – 5:3. Когда преимущество казанцев достигло отметки +5 (10:5), наставник динамовцев Олег Согрин взял тайм-аут, в котором, похоже, сумел успокоить своих игроков и вселить в них уверенность. В атаке разыгрался Шпилёв, который еще и вынудил ошибиться в приёме Алексея Вербова. В итоге Колесник завершил погоню (14:14), а Бирюков вывел «Динамо-ЛО» вперёд. В концовке Алексеев закрыл блоком Колесника (23:21), а затем классно сыграл в защите – мяч перелетел на сторону соперников, никто из которых его не сыграл – 24:22. Вышедший на замену Андрей Сурмачевский отлично подал и Артём Вольвич поставил точку в сете, заколотив переходящий мяч.

2-й сет. Если в первом сете у казанцев хорошо работал блок, то во втором полетела подача. Эйсы Бутько и Вольвича позволили добыть комфортное преимущество – 9:6. Цепкая игра в защите позволила «Зениту» выиграть несколько затяжных розыгрышей и увеличить свой отрыв – 16:11. В концовке у «Динамо-ЛО» появился на площадке новичок команды Дмитрий Яковлев, но инициатором погони стал не он, а вышедший на подачу Денис Шипотько. Он добыл переходящий мяч для Дениса Петровса и сделал эйс в Эрвина Нгапета в то время как Бирюков закрыл блоком Алексеева, сократив отставание до минимума – 23:24. Шипотько сам возродил интригу, но сам же ее убил, подав в аут.

3-й сет получился похожим на предыдущий. Бутько, пользуясь хорошим приёмом, охотно задействовал первый темп и Вольвич забивал целыми сериями – 10:6. Когда Михайлов блоком закрыл атаку Шпилёва по линии, преимущество «Зенита» вновь стало крупным (18:13), но динамовцы продолжили бороться и в одной расстановке на подачах Артёма Мельникова за счет блока сократили отставание до двух очков – 19:21. Порыв бело-голубых остановил Нгапет, который реализовал три атаки подряд. А 14-ю подряд победу «Зенита» в чемпионате оформил Мэтттью Андерсон – 25:21.

Статистика. Самым результативным игроком матча стал Артём Вольвич, набравший 13 очков. Он забил 10 из 12 мячей в атаке, сделал 1 эйс и 2 блока.

Афиша. Казанская команда продолжит гостевую серию 16 января матчем Лиги чемпионов с турецким «Халкбанком», а затем сыграет с «Ярославичем» (23 января).