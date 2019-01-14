Пилот татарстанской команды стал финалистом «Рождественской гонки чемпионов»

14 января 2019 13:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Традиционная гонка чемпионов прошла 13 января на синхронной трассе полигона ПАО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка. 24 спортсмена за рулем гоночных автомобилей LADA Vesta сражались за переходящий трофей «Серебряная Ладья», который с января прошлого года находился у победителя гонки-2018, пилота казанской команды TAIF Motorsport Дмитрия Брагина.

В 2019 году в Тольятти впервые приехали не только чемпионы и обладатели Кубков России в различных дисциплинах автомобильного спорта, но и спортсмены, которые минувший год успешно проводили в гонках за пределами нашей страны.

Главным героем гонки стал представитель татарстанской команды Егор Санин. Сначала пилот AG Team победил на синхронной трассе грозного Дмитрия Брагина (TAIF Motorsport). А в полуфинале лишил выхода в решающую стадию соревнований победителя гонки чемпионов 2011 года Михаила Митяева (LADA Sport Rosneft). В финальном заезде машина Егора остановилась по техническим причинам, поэтому победа досталась пятикратному чемпиону этих соревнований – Кириллу Ладыгину (LADA Sport Rosneft).

В «Рождественской гонке чемпионов» приняли участие и показали достойные заезды и другие пилоты татарстанских команд: Тимур Тимерзянов, Павел Кальманович, Айдар Нуриев, впервые выступил Анвар Тутаев.