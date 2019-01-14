Мурманские натурбанисты-призеры этапа Кубка мира в Австрии - Советский спорт
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14 января 2019 14:05Источник: «Советский спорт»Регион: Мурманская область

Мурманские натурбанисты-призеры этапа Кубка мира в Австрии

Спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Мурманской области Екатерина Лаврентьева, Александр Егоров, Павел Поршнев и Иван Лазарев завоевали бронзовые медали на этапе Кубка Мира по натурбану, который прошел в Австрийском Винтерлейтене с 10 по 12 января 2019 года.

Екатерина и Александр, а также член спортивной сборной команды России и Мурманской области Юрий Талых завоевали бронзу в командных соревнованиях, уступив только командам Австрии и Италии.

Павел и Иван выиграли свою бронзу в соревнованиях двоек, уступив двум командам из Австрии.

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