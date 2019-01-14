Татарстанская шпажистка выиграла «золото» и «бронзу» на турнире в Братиславе - Советский спорт
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14 января 2019 14:07Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанская шпажистка выиграла «золото» и «бронзу» на турнире в Братиславе

Татарстанская шпажистка Элла Миннуллина завоевала две медали на этапе Европейского кадетского цикла по фехтованию в Братиславе.

В личном первенстве, за победу в котором боролись 308 участниц, Элла завоевала золотую медаль. В финале Миннуллина с минимальным счетом (15:14) нанесла поражение Николь Фейгин из Израиля. Третью строчку поделили Вероника Билесова (Чехия) и Джессика Лин (США).

В командном первенстве вместе с Эллой Миннуллиной в составе квартета сборной России выступили Анастасия Балягина, Анастасия Воробьёва и Евгения Райхлина. Девушки, выиграв у шпажисток Израиля (45:44), вышли в полуфинал, где встретились со второй сборной США. Эта встреча также завершилась с разницей в единственный укол, но на этот раз повезло соперницам россиянок – 44:43. Обыграв в «малом» финале команду Польши (45:38), девушки получили бронзовые награды турнира, в котором приняли участие 62 квартета.

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