Омские фехтовальщики завоевали медали первенства Сибири

В воскресенье, 13 января, в Новосибирске состоялось первенство Сибирского федерального округа по фехтованию на шпагах среди кадетов 2002-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Красноярского края.

В личном первенстве успешно выступила омичка Алина Видмиллер. Наша землячка дошла до финала, где уступила новосибирской спортсменке Арине Поляковой и завоевала серебряную награду. «Бронза» досталась Марии Гусейновой из Новосибирской области и Полине Урчеговой из Красноярского края.

В командном первенстве наши девушки – Ярослава Гербсоммер, Алина Видмиллер, Анна Аушева, Валерия Кущей – также завоевали серебряные награды. Первое место досталось новосибирским шпажисткам, а замкнули тройку призеров представительницы Красноярского края.

Не отстали от подруг по команде и омские юноши. Андрей Двоеглазов, Арсений Калиниченко, Глеб Миллер и Тимофей Рядовой также взяли 2-е место в командных состязаниях. «Золото» выиграла сборная Новосибирска, а красноярцы вновь довольствовались «бронзой».