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14 января 2019 14:34Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Омские фехтовальщики завоевали медали первенства Сибири

На счету нашей команды – три «серебра».

В воскресенье, 13 января, в Новосибирске состоялось первенство Сибирского федерального округа по фехтованию на шпагах среди кадетов 2002-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Красноярского края.

В личном первенстве успешно выступила омичка Алина Видмиллер. Наша землячка дошла до финала, где уступила новосибирской спортсменке Арине Поляковой и завоевала серебряную награду. «Бронза» досталась Марии Гусейновой из Новосибирской области и Полине Урчеговой из Красноярского края.

В командном первенстве наши девушки – Ярослава Гербсоммер, Алина Видмиллер, Анна Аушева, Валерия Кущей – также завоевали серебряные награды. Первое место досталось новосибирским шпажисткам, а замкнули тройку призеров представительницы Красноярского края.
Не отстали от подруг по команде и омские юноши. Андрей Двоеглазов, Арсений Калиниченко, Глеб Миллер и Тимофей Рядовой также взяли 2-е место в командных состязаниях. «Золото» выиграла сборная Новосибирска, а красноярцы вновь довольствовались «бронзой».

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