Наталья Гербулова – двукратная победительница этапа Кубка IBU

14 января 2019 14:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В польском городе Душники-Здруй спринтерскими гонками завершился четвертый этап Кубка IBU. Спортсменка краевой Академии биатлона Наталья Гербулова оформила золотой дубль в двух стартах.

В первой гонке Наталье не до конца покорилась стрельба, она допустила два промаха, но все равно финишировала первой. В этот день россиянки захватили весь подиум. Второй стала Виктория Сливко, промахнувшаяся один раз, третья – Анастасия Морозова с двумя штрафами.

Во второй гонке Наталья сумела отработать без штрафов и более чем уверенно прошла дистанцию. В результате ближайшая соперница Йоханна Скоттхайм из Швеции осталась в 25 секундах от Гербуловой. Третьей в гонке стала украинка Надежда Белкина.

«Наконец-то я стрельнула два нуля. Я безумно рада и мой тренер по стрельбе тоже удовлетворен своей работой», – поделилась впечатлениями Гербулова.

В настоящее время спортсменка находится на пятом месте в общем зачете Кубка IBU с 297 очками. Лидерство удерживает шведка Ингела Андрессон, у нее 370 очков. В зачете спринтерских гонок Наталья поднялась на вторую позицию, ее отделяет всего два балла от текущего первого места, которое также удерживает Андрессон.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Австрии на третьем этапе Кубка IBU красноярская биатлонистка Наталья Гербулова выиграла серебряную медаль в спринтерской гонке.