Турнир памяти Анатолия Хмелёва и Николая Анохина по дзюдо пройдет в новом статусе

XXIII Всероссийские соревнования по дзюдо «Сельский спорт» памяти Заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелёва и мастера спорта СССР, полковника милиции Николая Анохина пройдут с 18 по 20 января в спортивном зале СДЮСШОР № 17 (ул. Мостоотряд, 63, корп. 1).

В нынешнем году традиционный турнир кардинально изменил не только свой формат, но и сроки проведения. Соревнования 22 года подряд проводились среди взрослых дзюдоистов и проходили в конце ноября – начале декабря. А на этот раз они впервые будут юниорскими и состоятся во второй половине января. В них примут участие более 100 спортсменов и спортсменок в возрасте до 23-х лет (1997-2001 годов рождения), представляющих различные территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Примечательно, что девушки на омском турнире будут бороться впервые.

Кроме того, соревнования впервые станут отборочными для участия в первенстве России и сохранят свой рейтинговый мастерский статус. Все победители юниорских стартов при выполнении определенных условий, предусмотренных нормативными документами и положением турнира, получат заветные «корочки» мастера спорта России. Эти два обстоятельства, безусловно, должны добавить предстоящим поединкам остроты и высокого накала страстей.

Программа турнира

18 января

11:00 – начало предварительных поединков

17:00 – торжественное открытие

17:30 – полуфинальные, финальные поединки, награждение победителей и призеров

19 января

11:00 – начало предварительных поединков

17:30 – полуфинальные, финальные поединки, награждение победителей и призеров

20 января

11:00 – предварительные поединки командного первенства в весовых категориях 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг

14:00 – финальные поединки, награждение команд, закрытие соревнований

Медали, дипломы и путевки на первенство России по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23-х лет будут разыграны в 7-ми весовых категориях среди юниоров (до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг), а также в 7-ми весовых категориях среди девушек (до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг).

Отметим, что за свою более чем 20-летнюю историю борцовские соревнования в Омске превратились в славную традицию, которая с каждым годом становиться все крепче и крепче. Участниками турнира памяти Анатолия Хмелёва и Николая Анохина становились многие именитые атлеты. Для молодых российских борцов эти соревнования, благодаря их рейтинговому статусу и возможностью выполнить норматив мастера спорта, стали настоящей школой жизни и проверкой на прочность.

Среди тех, кого можно будет увидеть на нынешних соревнованиях – двукратный чемпион мира среди полицейских Юрий Муравьёв, ветераны омского дзюдо, преподаватели Омской академии МВД Владимир Орлов и Виктор Дубинецкий, мастер спорта международного класса, преподаватель Омской академии МВД Виктор Крестьянинов, многократные победители турнира Денис Эммерт, Ульян Ракшня и другие.