В Казани пройдет чемпионат ПФО по настольному теннису

С 16 по 20 января в Казани на площадке Центра бокса и настольного тенниса пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по настольному теннису. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 180 спортсменов.
Расписание
16 января
10:00 – женщины, одиночный разряд, предварительный этап;
12:00 – женщины, парный разряд (до 1/4 финала);
14:00 – торжественное открытие соревнований;
14:45 – мужчины, одиночный разряд, предварительный этап;
19:15 – мужчины, парный разряд (до 1/4 финала).
17 января
10:00 – женщины, одиночный разряд, финальный этап (все финалы);
14:00 – мужчины, женщины парный разряд (1/4, 1/2 финала);
15:00 – мужчины, одиночный разряд, финальный этап (все финалы).
18 января
10:00 – мужчины, женщины, одиночный разряд, финальный этап (1-32 место);
14:30 – мужчины, женщины, парный разряд (финал);
15:00 – смешанный парный разряд;
16:30 – командные соревнования (1/8 финала).
19 января
10:00 – командные соревнования (1/4 финала, игры за места с 5 и ниже)
16:00 – командные соревнования (1/2 финала)
20 января
10:00 – командные соревнования (финалы)
12:00 – закрытие соревнований (по окончанию финальных матчей), награждение победителей и призеров.