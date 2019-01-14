В Казани пройдет чемпионат ПФО по настольному теннису

14 января 2019 14:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 16 по 20 января в Казани на площадке Центра бокса и настольного тенниса пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по настольному теннису. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 180 спортсменов.

Расписание

16 января

10:00 – женщины, одиночный разряд, предварительный этап;

12:00 – женщины, парный разряд (до 1/4 финала);

14:00 – торжественное открытие соревнований;

14:45 – мужчины, одиночный разряд, предварительный этап;

19:15 – мужчины, парный разряд (до 1/4 финала).

17 января

10:00 – женщины, одиночный разряд, финальный этап (все финалы);

14:00 – мужчины, женщины парный разряд (1/4, 1/2 финала);

15:00 – мужчины, одиночный разряд, финальный этап (все финалы).

18 января

10:00 – мужчины, женщины, одиночный разряд, финальный этап (1-32 место);

14:30 – мужчины, женщины, парный разряд (финал);

15:00 – смешанный парный разряд;

16:30 – командные соревнования (1/8 финала).

19 января

10:00 – командные соревнования (1/4 финала, игры за места с 5 и ниже)

16:00 – командные соревнования (1/2 финала)

20 января

10:00 – командные соревнования (финалы)

12:00 – закрытие соревнований (по окончанию финальных матчей), награждение победителей и призеров.