Ульяновцы примут участие в спортивных состязаниях, посвящённых празднованию Дня образования Ульяновской области

14 января 2019 15:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта, посвящённые 76-летию региона, стартуют 16 января. Напомним, День образования Ульяновской области, установленный региональным законом «О праздниках и памятных датах Ульяновской области», отмечается 19 января.

С 16 по 20 января на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Фаворит» будет проходить Первенство города Ульяновска по кикбоксингу в разделе лайт-контакт, поинтфайтинг. По информации организаторов, в состязаниях примут участие 200 юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010годов рождения. Открытие соревнований запланировано на 14.00. Поединки начнутся в 11.00.

17 января состоится Открытое первенство ДЮСШ Засвияжского района по лыжным гонкам, посвящённое 76-ой годовщине образования Ульяновской области. Состязания стартуют в 16.00 на водно-гребной базе на Набережной реки Свияга (возле УлГУ).

Непосредственно в День образования региона пройдет Первенство города Ульяновска по джиу-джитсу среди юношей и девушек. Состязания с участием ста человек стартуют на базе детско-юношеской спортивной школы №8 по тхэквондо в 10.00.

Также 19 января в Ульяновске состоится Открытое городское Первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2006 годов рождения. Мероприятие пройдет в зале борьбы детско-юношеской спортивной школы №4. Начало состязаний в 10.00, торжественное открытие – в 12.00.

В тот же день в Базарносызганском районе стартует Турнир по русскому футболу на снегу, посвященный образованию Ульяновской области. Мероприятие будет проходить на спортивной площадке школы №1 с 11.00 часов.

В спортивных залах школ Барышского района с 9.00 стартуют соревнования по школьным видам спорта, посвященные дню рождения Ульяновской области. Ожидается участие около 4000 школьников.

В Вешкайме 19 января пройдет Межрайонный турнир по волейболу, посвященный 76-ой годовщине образования Ульяновской области. С 10.00 состязания будет принимать спортзал вешкаймской Детско-юношеской спортивной школы. В Вешкаймской СОШ №1 в это же время пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные дню рождения региона. Кроме того, хоккейный корт и лыжня Каргинской СОШ примут соревнования по хоккею и лыжным гонкам соответственно. Состязания, посвященные Дню Ульяновской области, начнутся в селе Каргино Вешкаймского района в 11.00.

В Сурском районе 19 января пройдут Соревнования по баскетболу ко дню рождения Ульяновской области. Они стартуют в спортивном зале средней школы села Выползово в 10.00.

«Всего в День рождения Ульяновской области пройдёт более 50 спортивно-массовых мероприятий. Так, в региональном центре состоятся турнир по хоккею с мячом и городское первенство по мини-футболу среди молодёжи. В Димитровграде пройдёт открытое первенство и чемпионат города по бадминтону среди мужчин, женщин, юношей и девушек в смешанном разряде. В Барышском районе стартуют зимний фестиваль ГТО и первенство области по лыжным гонкам. В образовательных учреждениях Майнского района пройдут снежные старты среди учащихся начальных классов и их родителей. В селе Рязаново Мелекесского района будет организован чемпионат по хоккею с мячом, посвящённый Герою Советского Союза Георгию Нефёдовичу Захарову», – отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

Напомним, в ушедшем 2018 году исполнилось 75 лет со дня создания региона и 370 лет со дня основания Симбирска, который стал центром Ульяновской области.