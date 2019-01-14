Ивановский баскетбольный клуб «Динамо-Энергия» провел первые матчи в 2019 году

14 января 2019 16:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

Первые матчи в 2019 году ивановский женский баскетбольный клуб «Динамо-Энергия» провел на выезде против красноярского «Енисея-2». Встречи проходили 12 и 13 января.

В первой встрече ивановские баскетболистки уступили хозяевам площадки со счетом 74:54 – в пользу «Енисея-2». Лучшей в составе «Динамо-Энергии» стала Екатерина Кузнецова, которая набрала 15 очков. Во втором поединке подопечные Игоря Сидоркина и Вадима Иванова смогли взять реванш у баскетболисток из Красноярска. Итоговый счет 86:83 – в пользу ивановских спортсменок. По итогам встречи лучшей в составе гостей вновь стала Екатерина Кузнецова, набравшая 23 очка.

После 18 игр «Динамо-Энергия» занимает девятую строчку в турнирной таблице в женской Суперлиги-2 с 26 набранными очками. Следующий тур ивановские баскетболистки также проведут на выезде 16 и 17 января. Соперником станет «Динамо-2» из Новосибирской области. Первые домашние матчи календарного года «Динамо-Энергия» проведет 25 и 26 января против команды «Юность» из Пензенской области.