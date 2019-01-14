Татарстанцы завоевали награды в соревнованиях по легкой атлетике - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 января 2019 17:49Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанцы завоевали награды в соревнованиях по легкой атлетике

12 января в г. Новочебоксарск прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок Главы Чувашской Республики. Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже АУ «СШОР №3» Министерства спорта Республики Чувашия. В соревнованиях принимали участи более 600 спортсменов из 14 регионов страны. Челнинский воспитанники СШ «Яр Чаллы» Кротовсикй Дмитрий, Никитин Алексей, Кузнецов Данил и Федоров Алексей заняли 2 место в эстафете 4 по 200м. в возрастной категории до 18 лет. В пятиборее среди девушек до 18 лет Петрова Софья заняла первое место. В беге на 3000 метров 4 место занял Байков Юрий.​

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта