В Тюлячах прошли соревнования по лыжным гонкам - Советский спорт
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14 января 2019 20:42Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Тюлячах прошли соревнования по лыжным гонкам

12 января на лыжной базе с. Тюлячи прошли соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» среди команд организаций, предприятий, учреждений и сельских поселений Тюлячинского муниципального района. Общее количество участников 172 человек, 32 команды.

Лыжники участвовали в 10 забегах:

Юноши 2004-2005 г.р. и 2001-2003 г.р.

Девушки 2004-2005 г.р. и 2001-2003 г.р.

Мужчины от 18 до 35 лет; от 36 - 50 лет; от 51 г. и старше

Женщины от 18 до 35 лет; от 36-50 лет; от 51 г. и старше.

В соревнованиях принимали участие глава района Ильдус Зарипов и координатор Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР - Марсель Габдрахманов.

Победители и призеры были награждены грамотами и памятными статуэтками.

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