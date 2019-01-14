В Тюлячах прошли соревнования по лыжным гонкам

12 января на лыжной базе с. Тюлячи прошли соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» среди команд организаций, предприятий, учреждений и сельских поселений Тюлячинского муниципального района. Общее количество участников 172 человек, 32 команды.
Лыжники участвовали в 10 забегах:
Юноши 2004-2005 г.р. и 2001-2003 г.р.
Девушки 2004-2005 г.р. и 2001-2003 г.р.
Мужчины от 18 до 35 лет; от 36 - 50 лет; от 51 г. и старше
Женщины от 18 до 35 лет; от 36-50 лет; от 51 г. и старше.
В соревнованиях принимали участие глава района Ильдус Зарипов и координатор Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР - Марсель Габдрахманов.
Победители и призеры были награждены грамотами и памятными статуэтками.