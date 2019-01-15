Сыктывкарец Пётр Братусь завоевал «бронзу» на зональном первенстве по шахматам среди ветеранов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 января 2019 10:32Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Сыктывкарец Пётр Братусь завоевал «бронзу» на зональном первенстве по шахматам среди ветеранов

Пётр Братусь завоевал призовое место в блиц-турнире. Отличился спортсмен на проходящем в Санкт-Петербурге первенстве Северо-Запада по шахматам среди ветеранов.

Как рассказал Пётр Братусь, первую половину турнира он лидировал в своей группе.

«После стартовых пяти туров я занимал первое место. Однако, борьба была острая и, к сожалению, сохранить лидерство мне не удалось», - отметил спортсмен.

В итоге из 11 туров сыктывкарец Пётр Братусь выиграл восемь и стал бронзовым призером. Победу в первенстве одержал Валерий Жихарев из Псковской области. На втором месте Игорь Левада из Новгородской области. Отметим, что спортсмен набрал равное количество очков с победителем, однако уступил ему по дополнительным показателям.

Сейчас на первенстве СЗФО началась борьба в классических шахматах. Накануне Пётр Братусь выиграл первую игру. Впереди у участников ещё 10 туров.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта