10000 зрителей, «музыкальные» браслеты и 380 минут прямого эфира: как прошел звездный уикенд в Нижнекамске

В двух матчах – Кубке Вызова МХЛ и Матче Звезд ЖХЛ – приняло участие 78 игроков и 8 тренеров. Для них было подготовлено 110 комплектов формы. За 120 игровых минут было использовано более 170 клюшек, одна поломана.

4 хоккеиста МХЛ, проявивших себя на Кубке Вызова, отправятся в Казань на Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ. Во второй раз в истории турнира в основное время матча было заброшено всего 2 шайбы. Запад обыграл Восток в восьмой раз за 10 лет розыгрыша и в шестой раз подряд. В последний раз сборная Восточной конференции выигрывала в 2013 году, а Запад стал первой командой в истории Кубка Вызова, сохранившая свои ворота в неприкосновенности.

Матч Звезд ЖХЛ стал самым результативным за три года, в нем было заброшено 6 шайб. 14 хоккеисток участвовали во всех трех звездных шоу, 10 – в двух, еще 10 стали дебютантками звездной недели КХЛ. Алена Миллс стала автором самого мощного броска в конкурсе мастерства – шайба от ее удара полетела со скоростью 127,04 км в час.

9898 зрителей посетило «Нефтехим Арену» за эти два дня. Атмосфера была настолько «заряженной», что в одном из перерывов шумомер определил 115 децибел на Матче Звезд ЖХЛ – так громко зрители поддерживали лучших хоккеисток Лиги!

Перед стартом матча за Кубок Вызова болельщикам было выдано 5000 браслетов, которые стали частью динамичного предматчевого шоу. Мигающие LED-браслеты были запрограммированы под музыку и вспыхивали разными цветами под ритмы барабанщиков, создавая на арене невероятную атмосферу. В шоу задействовано 12 барабанщиков со светодиодными барабанами, которые задавали боевой ритм для хоккеистов на льду и на трибунах. Более 50 человек приняло участие в церемониях открытия и награждения – это диджей и танцевальные коллективы, группа поддержки и наградная группа, кадеты роты почетного караула.

Чтобы как можно больше поклонников могли наслаждаться звездными баталиями на льду, КХЛ ТВ провело прямые трансляции матчей. Для осуществления трансляции каждого матча было задействовано 10 камер, 19 сотрудников ТВ-бригады, 2 комментатора и 2 ведущих в студии. В совокупности в субботу и воскресенье прошло 380 минут прямого эфира на КХЛ ТВ.

В СМИ о мероприятиях НЗХ в Нижнекамске за уикенд вышло более 300 публикаций. В аккаунтах социальных сетей МХЛ и ЖХЛ за прямыми трансляциями матчей следили более 690 000 зрителей из 75 городов. Охват аудитории двух групп ВКонтакте с пятницы по воскресенье составил более 530 000 подписчиков.

За порядком на льду следили 8 судей. Кубок Вызова 2019 обслуживали главные арбитры Роман Мелихов и Сергей Макашов, работавшие на матчах финала Кубка Харламова 2017/2018 между СКА-1946 и «Локо». Линейные судьи Артур Сафиуллов и Дмитрий Канифадин, воспитанники нижнекамской школы хоккея, в этом сезоне обслуживают матчи Высшей и Молодежной хоккейных лиг.

Главный судья Матча Звезд ЖХЛ 2019 Яна Зуева в апреле 2019 года будет обслуживать матчи чемпионата мира группы А среди женщин, а линейный арбитр Арина Муха назначена судить матчи Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

В шоуруме технического партнера Недели Звезд Хоккея, компании Bauer за субботу и воскресенье побывали 35 игроков. Было сделано 11 отпечатков стоп на уникальном сканере по подбору коньков, выдано 7 клюшек и 3 пары перчаток на тесты, а также 3 комплекта вратарской экипировки.

Более 5700 абонентов сети Мегафон в Нижнекамске получали оперативные новости о мероприятиях Недели Звезд Хоккея через смс-информирование.

Впервые в истории проведения звездной недели фирменная продукция представлена самым широким ассортиментом, включающим более 60 позиций – это бейсболки, шапки, шарфы, одежду, рюкзаки и сумочки, разнообразную сувенирную продукцию от значков и брелоков до сувенирных шайб, игрушечных белых медведей, а главное – настоящие реплики хоккейных джерси, на которых при желании можно было нанести на свой выбор игровой номер и фамилию прямо на месте в течение 15 минут. Лицензионная продукция представлена техническим партнером Недели Звезд Хоккея КХЛ, компанией Atributika&Club.

В организации мероприятий Недели в Нижнекамске приняли участие более 30 сотрудников КХЛ и порядка 45 представителей принимающей стороны. Им в работе помогали 12 волонтеров, которые в сумме отработали 37 смен.

За два дня спортсмены выпили 230 литров кока-колы и более 500 литров воды, съели 60 пицц в раздевалках. Гости попробовали 230 эчпочмаков, а организаторы выпили более 75 литров кофе.

Звездный уикенд МХЛ и ЖХЛ завершился вчера ярко и танцевально: после финальной сирены в Матче Звезд ЖХЛ сборные Запада и Востока растопили лед Нижнекамск, устроив танцевальный баттл на льду. На такой позитивной ноте они передали хоккейную эстафету в Казань, где на этих выходных пройдут Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ.