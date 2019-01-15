"Лыжня России" в Сыктывкаре состоится 2 февраля

15 января 2019 10:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Одно из самых важных и массовых спортивных мероприятий этой зимы XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" 2019 по всей стране намечена на 10 февраля. Согласно положению, в этом году "Лыжня России" охватит более 70 субъектов страны, среди которых и наша республика.

В столице Коми «Лыжня России» состоится на неделю раньше - 2 февраля. Главный старт пройдет на Республиканском лыжном комплексе им. Р.П. Сметаниной. Как отметили в республиканском «Центре спортивных мероприятий», перенос даты связан с тем, что в эти дни на РЛК будет проходить Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет.