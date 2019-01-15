"Лыжня России" в Сыктывкаре состоится 2 февраля

Любителей лыж традиционно ожидают спортивные забеги, ВИП-забег и массовый старт. Для гостей праздника будет организована развлекательная программа, конкурсы, розыгрыши призов и выездная торговля.
В Сыктывкаре массовые старты состоятся также в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка, на лыжной базе «Веждино» в Эжвинском районе и на лыжной базе "Спортивная" (база "Динамо" за ж/д вокзалом).
"Лыжня России" проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником, который рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. В гонках принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст не ограничен.
Цель соревнований - привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие, и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.