В Казани пройдет финальный турнир Кубка России по водному поло

15 января 2019 10:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 17 по 19 января в Казани в плавательном бассейне «Оргсинтез» пройдет розыгрыш финального турнира Кубка России 2019 года по водному поло. В соревнованиях примут участие 8 сильнейших мужских клубов страны, которые в течение трех соревновательных дней будут бороться за один из самых старых и престижных трофеев российского календаря.

Почетными гостями турнира станут высокопоставленные руководители, легендарные спортсмены и ветераны водного поло российского и мирового масштаба, такие как президент Федерации водного поло России Алексей Власенко, олимпийский чемпион Евгений Шаронов и другие.

Расписание игр

17 января

13:00 – игра №1: «Спартак-Волгоград» - «Динамо-ЦОП» (г.Москва);

14:30 – игра №4: «Штурм-2002» (Московская область) - «Синтез-УОР» (г.Казань);

16:00 – игра №3: «Динамо» (г.Москва) - «Динамо-СШОР» (Астраханская область);

17:30 – церемония открытия;

18:00 – игра №2: «Синтез» (г.Казань) - «Балтика» (г.Санкт-Петербург).

18 января

1/2 финала (за 5-8 места)

13:00 – игра №8: проигравший в матче №2 с проигравшим в матче №4

14:30 – игра №7: проигравший в матче №1 с проигравшим в матче №3

1/2 финала (за 1-4 места)

16:00 – игра №6: победитель игры №2 с победителем игры №4

18:00 – игра №5: победитель игры №1 с победителем игры №3

19 января

13:00 – игра за 7 место

14:30 – игра за 5 место

16:00 – игра за 3 место.