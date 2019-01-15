На Сахалине определили победителей II этапа Кубка области по горнолыжному спорту

15 января 2019 10:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Второй этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту выявил сильнейших спортсменов.

Соревнования стартовали 14 января. В борьбу за медали турнира вступили свыше 50 горнолыжников 2003 года рождения и старше. В течение двух дней участники состязались в гигантском слаломе на Западном склоне СТК «Горный воздух». Мастерство на трассе демонстрировали спортсмены из Александровска-Сахалинского, Томари и Южно-Сахалинска.

В первый день турнира победителями в своих возрастных категориях стали Лина Литвинова, Анна Шухова, Дмитрий Пышкин и Артём Хе.

По итогу финальных заездов среди юношей до 16 лет золото взял Глеб Фёдоров с общим результатом двух попыток 1:38:77 минуты. Серебро завоевал Вадим Марков, показав время – 1:39:23 минуты, а бронзу – Эдуард Сидоренко (1:41:14). В возрастной группе 18+ лидером стал Алексей Жилин, уложившись в 1:33:34 минуты. Вторым финишировал Юрий Другов, отстав от победителя на 0:99 секунд (1:34:33), а замкнул тройку фаворитов Дмитрий Пышкин (1:34:45).

Среди представительниц прекрасной половины в категории до 16 лет лучший результат показала Дарья Медзиновская, преодолев спуск за 1:38:63 минуты. Победительница вчерашнего дня соревнований Лина Литвинова в этот раз стала второй (1:39:23), а почётное третье место заняла Софья Коваленко, её время составило 1:42:54 минуты.

В противостоянии между спортсменками 18 лет и старше медаль высшей пробы вновь завоевала Анна Шухова, преодолев трассу за 1:41:17 минуты. Это уже вторая победа Анны на втором этапе Кубка островного региона. Серебряным призёром стала Анастасия Квон (1:41:35), а бронзовым - Эллина Дьяченко (1:44:97).

Пресс-служба министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области