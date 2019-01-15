Ульяновские легкоатлеты завоевали 11 золотых медалей на окружных соревнованиях

15 января 2019 10:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Спортсмены и спортсменки нашего региона привезли более 30 медалей разного достоинства с Чемпионата и Первенства ПФО по лёгкой атлетике.

Состязания проходили в Новочебоксарске с 11 по 13 января. За награды престижного турнира в течение трех дней боролись свыше 800 легкоатлетов, которые разыграли 32 комплекта медалей в четырёх возрастных группах. На соревнования прибыл главный тренер сборной команды России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.

На Чемпионате и Первенстве ПФО ульяновские спортсмены завоевали более 30 медалей различного достоинства, из них 11 золотых: Игорь Образцов (60 м), Андрей Галацков (400 м), Ильфат Садеев (200 м), Артём Гончарук (семиборье), Анастасия Демиченкова (прыжок в высоту), Мария Лобанова (толкание ядра), Никита Егоров (800 м), Ярослав Шмелёв (800 м), Лиана Хусаинова (толкание ядра и прыжок в высоту), Александр Ширкунов (прыжок в высоту с шестом).

Соревнования являются лично-командными. По результатам были сформированы сборные команды регионов округа для участия молодежном, юниорском, юношеском первенствах страны и Чемпионате России, который пройдёт в Москве 13-15 февраля.