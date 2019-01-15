Известный омский биатлонист выиграл чемпионат региона по лыжным гонкам

Второй этап чемпионата и первенства Омской области по лыжным гонкам прошел 12 и 13 января на стадионе детско-юношеской спортивной школы в Крутой горке. В первый день спортсмены преодолевали дистанцию классическим ходом. Среди младших юношей, выступающих на дистанции 5 км, победа досталась одному из «хозяев» крутогорской трассы Вячеславу Ляпистову. У младших девушек на 3-километровой дистанции победила его подруга по команде Софья Кондрашина. Среди девушек 2001-2002 годов рождения победительницей на 5-километровой «классике» стала студентка СибГУФКа Полина Ващенко. Юноши этого возраста соревновались на 10 км, и здесь не нашлось равных спортсмену из Азовского района Валерию Шейнмаеру. А среди юношей 1999-2000 годов рождения первым на финише был Илья Баев из СибГУФКа. У женщин на 5 км лучшей лыжницей оказалась Елена Бабакова из Крутой горки. Соревнования среди мужчин на 10 километрах выиграл Игорь Малиновский, решивший, видимо, набирать спортивную форму не только на биатлонных стартах.

Днем позже в Крутой горке прошла гонка свободным стилем. Лучшими в своих возрастных группах на этот раз стали представители областного Центра лыжного спорта Анна Дедкова (юниорки 1999-2000 годов рождения) и Марат Ануарбеков (младшие юноши), воспитанница ЦОП «Авангард» Анастасия Антипова (женщины), Татьяна Пентюхова из Крутинского района (юниорки 2001-2002 года рождения), Софья Кондрашина из Крутой горки (младшие девушки), шербакулец Данила Рева (юниоры 1999-2000 годов рождения), Валерий Шейнайер из Азовского района (юноши 2001-2002 годов рождения) и представляющий областной Центр спортивной подготовки Игорь Малиновский (мужчины).