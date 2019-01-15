Первым в Красноярском крае огонь Зимней универсиады-2019 встречает Норильск

15 января 2019 10:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Стартует региональный этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

С 22 января по 1 марта огонь Студенческих игр посетит 13 городов Красноярского края.

Региональный этап Эстафеты огня начнется в одной из самых северных точек края – в Норильске. 16 января колбу с огнем Зимней универсиады-2019 доставят в город на самолете авиакомпании NordStar (рейс Y7 207), на котором изображен талисман Студенческих игр – U-Лайка. Напомним, что по инициативе компании «Норникель», Генерального партнера XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, маскот украсил три самолета авиакомпании, которые пассажиры назвали «лайколетами». Время прибытия в Норильск – 13.45 по красноярскому времени.

17 января колбу с огнем Зимней универсиады-2019 представят на презентационной интерактивной площадке «Универсиада с нами» в городском молодежном центре (ул. Советская, 9). Вход будет свободным для всех желающих.

В 17:00 состоится торжественная церемония встречи огня, во время которой норильчан поприветствуют представители Дирекции Зимней универсиады-2019, администрации Норильска и компании «Норникель».

Презентационная площадка будет работать ежедневно до 21 января с 17:00 до 19:00. В течение пяти дней у жителей города будет уникальная возможность сфотографироваться с колбой, в которой хранится огонь Студенческих игр. Также гости молодежного центра смогут принять участие в интеллектуальной викторине, посвященной Зимней универсиаде-2019, покататься на гироскутерах, проверить свое мастерство в отбивании мяча на теннисной ракетке, нарисовать граффити в стиле стрит-арта.

В завершающий день работы состоится серия встреч с факелоносцами норильского этапа Эстафеты огня, среди которых участник Олимпийских игр по лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира Николай Большаков, неоднократный победитель международных всероссийских и соревнований по тхэквондо Полина Никуличева, бронзовый призер чемпионата Европы по пауэрлифтингу, главный специалист Управления корпоративных проектов Заполярного филиала компании «Норникель» Антонина Кривенко.

Эстафета огня Студенческих игр в Норильске пройдет во вторник, 22 января. Примечательно, что перед стартом норильского этапа огонь Зимней универсиады-2019 побывает на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова. Здесь, на крупнейшем предприятии Заполярного филиала компании «Норникель», Генерального партнера XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, огонь Студенческих игр встретится и объединится с огнем из металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона. В 2019 году Надеждинский завод отметит 40-летний юбилей, поэтому региональный этап Эстафеты огня неслучайно стартует именно с этой промышленной площадки.

Напомним, Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартовала 20 сентября в итальянском Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пронесли огонь по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 17 городах. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске за день до старта соревнований