Утвержден состав сборной России по спортивному ориентированию на Зимнюю универсиаду-2019

15 января 2019 10:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Исполком Федерации спортивного ориентирования России утвердил список спортсменов, которые примут участие в Зимней универсиаде-2019. Сборная команда была сформирована по результатам чемпионата России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, которые прошли в декабре 2018 года в Республике Башкортостан.

По итогам отборочных стартов в соревнованиях по спортивному ориентированию на Студенческих играх Россию представят спортсмены из 10 регионов страны: Москвы и Московской области, Ленинградской, Ивановской, Нижегородской и Томской областей, Пермского, Красноярского и Хабаровского краев, а также республики Карелии. Список спортсменов опубликован на официальном сайте Федерации спортивного ориентирования России.

В числе ориентировщиков, которые поборются за медали на Зимней универсиаде-2019, пять красноярских спортсменов. Среди них обладательница серебряной медали чемпионата мира по лыжному ориентированию среди студентов в Эстонии Марина Вяткина, бронзовый призер чемпионата мира по лыжному ориентированию среди студентов в эстафете Александр Злобин, трехкратный серебряный призер первенства Европы по лыжному ориентированию в Финляндии Герман Сазыкин, а также победители всероссийских соревнований Дарья Кузьминых и Дарья Шупикова.

Достойную конкуренцию красноярским спортсменам составят многократная победительница первенств России, победитель и призер первенства Европы и Кубка Европы по спортивному ориентированию Вероника Калинина из Москвы, победительница первенства Европы по спортивному ориентированию Александра Русакова из Республики Карелии, а также томская спортсменка Мария Петрушко, которая завоевала четыре бронзовых медали на чемпионате мира по лыжному ориентированию среди студентов в Эстонии.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта – это будут первые в истории России зимние Студенческие игры. На Зимней универсиаде-2019 в Красноярске ожидают свыше трех тысяч спортивных делегатов. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11-ти видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом.