Кто покорит вершину Олимпа?

15 января 2019 10:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Стартовал прием заявок на конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта «Золотой Олимп - 2018». 19 февраля на вершину «Золотого Олимпа» поднимутся герои, внесшие наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в Бурятии.

«Для нас это одно из главных событий года. На «Золотом Олимпе» мы можем выразить благодарность за колоссальный труд спортсменам, тренерам, журналистам, меценатам и всем, кто душой болеет за спорт. Ежегодно нам приходит большое количество заявок на каждую номинацию, и мы выбираем действительно лучших», - отмечает заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.

В этом году лучших по результатам 2018 года будут выбирать по 23 номинациям. К участию в Конкурсе допускаются деятели отрасли физической культуры и спорта, учреждения и организации, деятельность которых направлена на развитие массовой физической культуры и спорта и подготовку спортивного резерва, а также муниципальные образования Республики Бурятия.

Критерии оценки, необходимые документы, место приема заявок для каждой номинации смотрите в Положении. Заявки принимаются с приложением копий документов и материалов до 8 февраля.

Список номинаций:

1. Лучший спортсмен;

2. Лучший тренер;

3. Лучший юный спортсмен;

4. Лучший тренер юного спортсмена;

5. Лучший спортсмен по инваспорту;

6. Лучший тренер по инваспорту;

7. Лучший спортсмен ветеран;

8. Лучший спортивный судья;

9. Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в отрасли физической

культуры и спорта;

10. Лучшая спортивная федерация по олимпийским видам спорта;

11. Лучшая спортивная федерация по неолимпийским видам спорта;

12. Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта;

13. Благотворительность в области физической культуры и спорта «Меценат года»;

14. Благотворительность в области физической культуры и спорта «Инвестор года»;

15. Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта;

16. Лучшая спортивная школа городских округов Республики Бурятия;

17. Лучшая спортивная школа сельских районов Республики Бурятия;

18. Лучшая спортивная школа олимпийского резерва Республики Бурятия;

19. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди высших учебных

заведений;

20. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди средне-специальных

учебных заведений;

21. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди учреждений для детей;

22. Лучшее спортивное общество, клуб;

23. Лучший инструктор по физической культуре и спорту по месту жительства.