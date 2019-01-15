Кто покорит вершину Олимпа?

Стартовал прием заявок на конкурс республиканских премий в области физической культуры и спорта «Золотой Олимп - 2018». 19 февраля на вершину «Золотого Олимпа» поднимутся герои, внесшие наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в Бурятии.
«Для нас это одно из главных событий года. На «Золотом Олимпе» мы можем выразить благодарность за колоссальный труд спортсменам, тренерам, журналистам, меценатам и всем, кто душой болеет за спорт. Ежегодно нам приходит большое количество заявок на каждую номинацию, и мы выбираем действительно лучших», - отмечает заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
В этом году лучших по результатам 2018 года будут выбирать по 23 номинациям. К участию в Конкурсе допускаются деятели отрасли физической культуры и спорта, учреждения и организации, деятельность которых направлена на развитие массовой физической культуры и спорта и подготовку спортивного резерва, а также муниципальные образования Республики Бурятия.
Критерии оценки, необходимые документы, место приема заявок для каждой номинации смотрите в Положении. Заявки принимаются с приложением копий документов и материалов до 8 февраля.
Список номинаций:
1. Лучший спортсмен;
2. Лучший тренер;
3. Лучший юный спортсмен;
4. Лучший тренер юного спортсмена;
5. Лучший спортсмен по инваспорту;
6. Лучший тренер по инваспорту;
7. Лучший спортсмен ветеран;
8. Лучший спортивный судья;
9. Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в отрасли физической
культуры и спорта;
10. Лучшая спортивная федерация по олимпийским видам спорта;
11. Лучшая спортивная федерация по неолимпийским видам спорта;
12. Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта;
13. Благотворительность в области физической культуры и спорта «Меценат года»;
14. Благотворительность в области физической культуры и спорта «Инвестор года»;
15. Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта;
16. Лучшая спортивная школа городских округов Республики Бурятия;
17. Лучшая спортивная школа сельских районов Республики Бурятия;
18. Лучшая спортивная школа олимпийского резерва Республики Бурятия;
19. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди высших учебных
заведений;
20. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди средне-специальных
учебных заведений;
21. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди учреждений для детей;
22. Лучшее спортивное общество, клуб;
23. Лучший инструктор по физической культуре и спорту по месту жительства.