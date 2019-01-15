Легкая атлетика «зимует» по-чемпионски

Сильнейшие спортсмены области разыграют медали зимних чемпионата и первенства 18 и 19 января. Бороться за звания победителей атлеты будут в двух возрастных группах: «юноши и девушки 2002-2003 годов рождения» и «мужчины и женщины 2001 года рождения и старше». В программе состязаний – бег на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, 60 метров с барьерами, 2000 и 3000 метров с препятствиями, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом и толкание ядра.



Старты состоятся в легкоатлетическом манеже спортивной школы олимпийского резерва (пр. Мира, 13а). Начало соревнований – 18 января в 15:00 и 19 января в 12:00.



Бригаду арбитров возглавит судья первой категории Михаил Несговоров.