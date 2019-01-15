Команда областной спортивной школы № 4 вышла во второй полуфинальный раунд Первенства России по баскетболу - Советский спорт
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15 января 2019 14:23Источник: «Советский спорт»Регион: Ивановская область

Команда областной спортивной школы № 4 вышла во второй полуфинальный раунд Первенства России по баскетболу

Первый полуфинальный раунд Первенства России по баскетболу среди команд девушек до 14 лет прошел в Воронеже с 9 по 14 января

Ивановскую область на соревнованиях представили воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва № 4 2006 года рождения. Всего в турнире приняли участие шесть команд, кроме ивановских баскетболисток, за выход в финал, боролись представительницы Воронежа, Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы и Красногорска. Воспитанницы областной спортивной школы выиграли три матча на турнире, уступив лишь безоговорочным лидерам из московского училища олимпийского резерва имени А.Я. Гомельского и в дополнительное время команде из спортивной школы Красногорска. Самой результативной в составе ивановской команды на турнире стала Виктория Котосова. По итогам турнира команда спортивной школы № 4 завоевала право выступить во втором полуфинальном раунде Первенства России, который пройдет в марте текущего года. Отметим, что всего в сезоне 2018/2019 годов в этой возрастной категории принимают участие 57 команд со всей страны.

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