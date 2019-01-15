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15 января 2019 14:24Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Декаде спорта и здоровья приняли участие более 40000 жителей республики

С 1 по 10 января в Республике Татарстан прошла Декада спорта и здоровья, в рамках которой в праздничные дни было проведено более 350 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. В событиях Декады приняли участие более 40 тысяч жителей республики.

Основными задачами спортивных мероприятий являлись пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего числа граждан к активному отдыху на свежем воздухе, организация содержательного досуга всех возрастных категорий граждан для улучшения качества жизни.

Во всех районах Республики Татарстан кроме наиболее распространенных зимних видов спорта, таких как хоккей и лыжные гонки проводились и другие физкультурно-массовые и культурные мероприятия. Для татарстанцев проводились соревнования по бадминтону, волейболу, стритболу, мини-футболу, веселые старты и массовые катания на коньках.

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