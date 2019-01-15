15 января 2019 14:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

На этапах Кубка России по сноуборду и фристайлу разыграют медали в параллельном слаломе-гиганте и ски-кроссе

16 января на этапах Кубка России по сноуборду определят сильнейших в параллельном слаломе-гиганте, а на этапах Кубка России по фристайлу начнется розыгрыш медалей в дисциплине «ски-кросс». Соревнования пройдут на объекте Зимней универсиады-2019 – в кластере «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б), вход для зрителей свободный.

Соревновательный день начнется с выступления сноубордистов, сначала состоятся квалификационные заезды среди женщин и мужчин, затем финальные, по итогам которых определят победителей и призеров. После церемонии награждения спортсмены, завоевавшие медали в параллельном гигантском слаломе, ответят на вопросы журналистов. В пресс-конференции также примет участие директор Зимних универсиад FISU Милан Августин.

На трассах для фристайла райдеры в этот день будут бороться за призовые места в ски-кроссе, лучших выявят по результатам квалификации и финалов. Завершатся соревнования награждением сильнейших и пресс-конференцией с их участием. Представители СМИ также смогут пообщаться с главной судьей соревнований, начальником сборных команд России по фристайлу Еленой Вороной.

Расписание и результаты тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по сноуборду и фристайлу, а также подробная информация о сервисах для зрителей – на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции состязаний можно будет посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что профессиональную фотосъемку соревнований могут проводить только фотографы при наличии соответствующей аккредитации (категория Ep), фотожилета и в отведенных для этого зонах – фотопозициях. Инструктаж для фотографов состоится 16 января в Пресс-центре кластера «Сопка» (подробная информация - в таблице ниже).

В целях безопасности въезд на личном транспорте на территорию многофункционального спортивного комплекса «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б) на период соревнований будет запрещен. Зрители, которые приедут на своих автомобилях, могут оставить машины на бесплатных перехватывающих парковках: возле ГорДК (пр. Свободный, 48) со стороны главного входа или у здания «Красноярскэнерго» (пр. Свободный, 66 а) и затем доехать до спортивного объекта на шаттле. Бесплатные автобусы будут курсировать от остановки общественного транспорта «Курчатова» (пр. Свободный, 58 г) до МФСК «Сопка» в прямом и обратном направлениях, маршрутом также предусмотрены дополнительные остановки: «СФУ» и «Сопка» (пр. Свободный, со стороны ост. «Курчатова» и со стороны спортобъекта). Во время соревнований интервал движения шаттлов составит от 15 до 30 минут. Помимо этого, до остановки «Спорткомплекс «Сопка»» можно будет добраться на общественном транспорте: автобусах № 31, 32, 88 и 90.

Болельщики смогут пройти на территорию МФСК «Сопка» через пешеходный контрольно-пропускной пункт, расположенный в районе Биатлонной, 25 б. На КПП будет осуществляться осмотр зрителей и личных вещей с использованием специального оборудования. На соревнования не разрешается проносить колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, стеклянные и железные контейнеры, бутылки, термосы (полный перечень ограничений опубликован на сайте Зимней универсиады-2019 в разделах о тестовых состязаниях по фристайлу и сноуборду). Запрещено также приносить продукты питания – в МФСК «Сопка» можно будет приобрести легкие закуски и напитки.

Дополнительная информация для СМИ предоставляется по запросу на электронную почту infodesk@krsk2019.ru.