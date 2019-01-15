В Красноярске стартует турнир Академии борьбы-2019

15 января 2019 14:27 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

16 января в Красноярске стартует Открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили. Соревнования проводятся в 17-ый раз и в этом году будут длиться четыре дня, вместо трех.

В ходе соревнований будут выявлены сильнейшие спортсмены для формирования сборной команды Красноярского края для участия во всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в юбилейном XXX Международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин-2019».

В этом году в состязаниях примут участие около 500 сильнейших спортсменов из разных уголков мира и России. За медали будут бороться юноши и девушки 1997 годов рождения и старше. Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями, а также специальными ценными призами от Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили.

Напомним, что турнир Академии неоднократно выигрывали трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев и его брат олимпийский чемпион Адам Сайтиев, бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Альберт Саритов, чемпионы Европы Заур Батаев и Опан Сат, серебряные призеры чемпионатов мира Лориса Ооржак и Юлия Бартновская и другие именитые борцы-красноярцы.

Турнир будет проводиться в большом зале Академии борьбы (ул. Марковского, 88). Приглашаем всех желающих, вход свободный.

Программа соревнований:

17 января

11:00 – предварительные схватки в весовых категориях:

- женщины (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг).

16:00 – утешительные схватки (женщины). Церемония награждения.

18 января

11:00 – церемония открытия

11:45 – предварительные схватки во всех весовых категориях:

- мужчины (57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг)

19 января

11:00 – утешительные встречи во всех весовых категориях:

- мужчины (57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг)

18:00 – финальные схватки во всех весовых категориях:

- мужчины (57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг)

19:00 – церемония закрытия соревнований

Дополнительная информация для СМИ по тел.: 211-44-82, пресс-служба министерства спорта края, 211-37-79 Александра Пащенко, пресс-секретарь КГАУ «РЦСП «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили».