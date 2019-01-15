Всероссийский день снега пройдет в Крутой горке

Четвертый по счету Всероссийский день снега пройдет 20 января в сноу-парке «Крутая горка» (мкр. Крутая горка, ул. Полтавцева, 2/1). Спортивно-игровая программа мероприятия рассчитана на 2 часа. Регистрация участников будет открыта в 11:30, а уже в 12:30 состоится церемония открытия.

Первым делом участников Дня снега ждет массовый забег на лыжах на 1 километр. С этой дистанцией на ровной трассе без спусков и подъемов без труда справятся и взрослые, и дети.

Далее для гостей запланированы соревнования по метанию валенка. Также омичей ждут выступления сноубордистов, веселые эстафеты спортивных семей и забавная полоса препятствий. Здесь же мальчишки сыграют в хоккей на валенках (клюшки придется везти из дома).

Горнолыжные склоны «Крутой горки» обязательно порадуют участников и «покатушками» на санках-ледянках, а еще в программу снежного праздника входит знакомая всем с детства игра «Царь горы». Высота «горного массива» пока держится в секрете.

Всем участникам Всероссийского дня снега организаторы вручат памятные подарки – фирменные футболки с символикой события. Отдельные награды и кубки предусмотрены для самых активных и многочисленных команд-участников.

Добраться в микрорайон «Крутая горка» можно от остановки им. В. Бархатовой (автобус № 197, маршрутное такси № 423).

Отметим, что спортивную базу в микрорайоне Крутая горка можно считать уже традиционной для Дня снега. В 2016 году горожан встречал «Зеленый остров», затем был «Экстрим-парк СибГУФК», а в прошлом и нынешнем году выбор пал на сноупарк «Крутая горка».