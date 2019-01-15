Призеры Олимпийских игр проведут мастер-класс для юных биатлонистов

15 января 2019 14:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Омскую область посетят Ольга Зайцева и Ольга Вилухина.

В футбольном манеже «Красная Звезда» (ул. Масленникова, 142) 20 января пройдет фестиваль биатлона. Организованное областной федерацией биатлона мероприятие соберет более 100 юношей и девушек, делающих первые шаги в этом зрелищном виде спорта.

Почетными гостями фестиваля станет не только серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Яна Романова, но и ее партнеры по сборной России – двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева и двукратный призер Олимпийских игр Ольга Вилухина. Именно с этими биатлонистками и Екатериной Шумиловой омичка Яна Романова на Олимпийских играх в Сочи-2014 выиграла «серебро» в эстафете 4х6 км. Титулованные спортсменки проведут для любителей биатлона мастер-класс и раздадут всем желающим автографы.

Фестиваль начнется в 11:30, в это время стартует работа интерактивных площадок: стрельба на тренажере «СКАТТ» и из электронного оружия, занятия на лыжных тренажерах «Concept», прохождение лабиринта с элементами спортивного ориентирования, а также здесь можно будет пройти диагностику и оценить подготовку спортсменов (измерение компонентов состава тела, анализ вариабельности сердечного ритма и другие параметры).

В 13:15 состоится торжественное открытие соревнований среди юных спортсменов. Также в рамках фестиваля проведут забег для почетных гостей. Награждение победителей запланировано на 15:00.