Школьники Омской области покажут, как умеют играть в футбол - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 января 2019 14:32Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Школьники Омской области покажут, как умеют играть в футбол

Лучших из лучших ждет поездка в Красноярск.

Завтра, 16 января, в футбольном манеже СК «Красная Звезда» (ул. Масленникова, 142) пройдут соревнования регионального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Открытие турнира – в 11:00.

Организаторами соревнований выступают Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство образования Омской области и СДЮСШОР «Динамо».

В турнире примут участие более 30-ти команд в четырех возрастных категориях. Среди них – школьные команды из Азовского, Большеуковского, Исилькульского, Калачинского, Любинского, Муромцевского, Одесского, Таврического, Черлакского, Шербакульского районов и Омска. Кстати, в футбольных баталиях будут участвовать не только юноши, но и девушки. Окончательный список определится завтра утром после мандатной комиссии.

Победители и призеры соревнований станут известны в этот же день. Награждение отличившихся команд состоится сразу после финальных игр.

Победители в различных возрастных категориях продолжат свой спортивный путь на всероссийских соревнованиях. Следующий этап – сибирский – состоится во второй половине января в Красноярске.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта