Школьники Омской области покажут, как умеют играть в футбол

15 января 2019 14:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Лучших из лучших ждет поездка в Красноярск.

Завтра, 16 января, в футбольном манеже СК «Красная Звезда» (ул. Масленникова, 142) пройдут соревнования регионального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Открытие турнира – в 11:00.

Организаторами соревнований выступают Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство образования Омской области и СДЮСШОР «Динамо».

В турнире примут участие более 30-ти команд в четырех возрастных категориях. Среди них – школьные команды из Азовского, Большеуковского, Исилькульского, Калачинского, Любинского, Муромцевского, Одесского, Таврического, Черлакского, Шербакульского районов и Омска. Кстати, в футбольных баталиях будут участвовать не только юноши, но и девушки. Окончательный список определится завтра утром после мандатной комиссии.

Победители и призеры соревнований станут известны в этот же день. Награждение отличившихся команд состоится сразу после финальных игр.

Победители в различных возрастных категориях продолжат свой спортивный путь на всероссийских соревнованиях. Следующий этап – сибирский – состоится во второй половине января в Красноярске.