Команда Исилькульского района впервые в истории не пробилась в финальную часть «Праздника Севера»

15 января 2019 14:33 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Определились первые финалисты мини-футбольного турнира в Кормиловке.

В Горьковском, Шербакуле, Больших Уках и Азово завершились первые отборочные соревнования футболистов в зачет 49-го областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера – Кормиловка-2019». Отношения в мини-футболе на снегу выясняли 24 команды, пытаясь пробиться в финальную часть спартакиады.

Хозяевам отборочных турниров улыбнулась удача лишь в одном случае. Успешно свои игры провела команда Азовского района, которая заняла первое место в своей зоне. Таким образом, коллектив Олега Волкова напрямую попал в финальную часть «Праздника Севера» и уже может бронировать номера в Кормиловке.

Еще имеют шансы пробиться на областную спартакиаду команды Нововаршавского и Таврического районов, которые остановились позади азовчан, и будут проводить игры второго отборочного раунда.

В других зонах хозяевам повезло меньше, однако, горьковчане, большеуковцы и шербакульцы еще имеют шансы поехать на «Праздник Севера-2019». В своих зонах они вошли в тройку лучших, а значит, попали во второй отборочный раунд.

Главная сенсация, пожалуй, грянула в Шербакуле, по итогам турнира в котором не смогла пробиться даже в полуфинал команда Исилькульского района – 7-кратный чемпион и 5-кратный бронзовый призер турниров. Исилькульцы были единственными представителями сельского футбола, которые участвовали во всех розыгрышах «Праздника Севера» по мини-футболу, и вот впервые они не смогут там сыграть.

Поспособствовали этому команды Москаленского, Шербакульского и Любинского районов, занявшие первые три места в шербакульской зоне.

В Горьковском успешно сыграла команда Муромцевского района, а в Больших Уках победу одержал Тарский район. Эти команды тоже уже могут паковать чемоданы в Кормиловку.

Таким образом, напрямую в финальную часть «Праздника Севера» попали команды Азовского, Москаленского, Муромцевского и Тарского районов. Наиболее титулованной из них является команда Азовского района, выигравшая в 14-ти турнирах 10 наград – 4 золотые, по 3 серебряные и бронзовые медали. Муромчане выступили на 8-ми праздниках и выиграли две награды – серебряную и бронзовую. Москаленцы играли 5 раз, завоевав одну бронзовую награду. А вот тарчане участвовали лишь дважды и пока не имеют медалей.

Второй отборочный раунд пройдет 2-3 февраля (место еще не определено). За оставшиеся три путевки на «Праздник Севера» борьбу поведут команды Горьковского, Одесского, Большеуковского, Омского, Любинского, Шербакульского, Нововаршавского и Таврического районов. Восьмым участником мини-футбольного финала по традиции станут хозяева – на сей раз это кормиловские футболисты.