Дмитрий Георгиевич Миндиашвили открыл серию уроков для школьников об Иване Ярыгине

15 января 2019 14:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Сегодня в Гимназии № 9 состоялся первый открытый урок для школьников Красноярска, посвященный памяти первого олимпийского чемпиона Красноярского края Ивана Ярыгина и приуроченный к юбилейному XXX Международному турниру по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Более 120 учащихся седьмых классов гимназии стали участниками открытого урока. Ребята смогли увидеть архивные кадры о спортивных достижениях Ивана Ярыгина, его сильном сибирском характере, познакомиться с историей международного турнира, который стартует уже на следующей неделе. Во второй части урока школьники ближе познакомились с заслуженным тренером СССР, России и Грузии, почетным гражданином края и города, основателем краевой «Академии борьбы» Дмитрием Георгиевичем Миндиашвили. Легендарный тренер 20 века рассказал подросткам о нелегком пути на спортивный олимп Ивана Ярыгина, о долгих и упорных тренировках, а также о своем отношении к жизни.

«Чтобы добиться результатов в жизни, надо много трудиться, время зря не терять. Иван буквально с нуля добился такой высоты. Желаю, чтобы и вы были достойными гражданами великой России», – обратил внимание ребят Дмитрий Георгиевич.

Завершила урок викторина с вопросами об Иване Ярыгине и истории турнира. Победители викторины получили из рук Дмитрия Георгиевича авторские книги и сувениры.

Уроки продолжатся завтра. До 23 января ближе к турниру, борьбе и Ивану Ярыгину станут школьники Гимназии № 16, Лицея № 1, школ № 53, 55, 45, 151. Организаторы уроков: Музей спорта и «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили».

Напомним, XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» состоится в Красноярске с 24 по 27 января 2019 года. Юбилейные состязания пройдут в обновленном Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.